Pancalli, soddisfatti per l'intesa raggiunta sul Tre Fontane

"E' con grande soddisfazione che accogliamo l'annuncio del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell'Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, riguardo l'intesa raggiunta tra l'amministrazione capitolina ed Eur Spa per il completamento del Centro di Preparazione Paralimpica di Roma, in via delle Tre Fontane. Finalmente dopo anni di attesa l'iter amministrativo riprende il suo cammino". È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato italiano paralimpico.

"Il Centro oggi è pienamente funzionante e ricco di attività ma ancora privo di due asset fondamentali, come la foresteria e il palazzetto dello sport necessari, non solo a offrire il giusto supporto alle atlete e agli atleti di alto livello, ma anche a garantire quei percorsi riabilitativi e di avviamento allo sport che sono alla base del nostro progetto", ha aggiunto.

E poi ancora: "Ci auguriamo dunque che dopo anni di mancate risposte, di confronti e di promesse disattese, sia veramente la volta buona per scrivere il lieto fine. Noi, come d'altronde abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, faremo la nostra parte.

"Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Gualtieri, l'assessore Onorato, il presidente e l'ad di Eur Spa, Enrico Gasbarra e Claudio Carserà, per aver lavorato a una soluzione condivisa. Si tratta di una buona notizia non solo per il movimento italiano paralimpico ma anche per tutta la cittadinanza che potrà beneficiare di una struttura all'avanguardia in Italia e in Europa", conclude Pancalli.





