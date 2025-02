Omaggio a Chopin, a Roma il pianoforte di Giuseppe Albanese

E' interamente dedicato a Chopin tra Fantasie, Ballate, Polacche e Sonate il programma della serata che il pianista Giuseppe Albanese propone il 25 febbraio alle 20:30 nell' Aula Magna della Sapienza per la stagione dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. ''Devo gran parte della mia esistenza musicale a Franz Liszt - spiega il musicista - la figura che più di ogni altra ha infiammato la mia adolescenza e i miei sogni di pianista. Tuttavia, quando di recente mi è stato chiesto quale compositore del passato avrei voluto conoscere, con mia enorme sorpresa mi sono trovato a rispondere: "darei qualunque cosa per ascoltare Chopin che esegue la propria musica'''. Giuseppe Albanese, calabrese di 45 anni, ha debuttato nel 2014 su etichetta Deutsche Grammophon con un album dal titolo "Fantasia. Nel 2003 ha vinto il Vendôme Prize, definito da Le Figaro "il concorso più prestigioso del mondo attuale", e nel 1997 il Premio speciale per la miglior esecuzione dell'opera contemporanea al "Concorso Busoni".

Laureato in Filosofia con lode con una tesi sull'Estetica di Liszt, è docente di pianoforte al "Conservatorio Maderna-Lettimi" di Cesena-Rimini.



