Gualtieri, facciamo tutti il tifo per papa Francesco

"Siamo tutti molto vicini al Papa e e preghiamo per lui ma siamo fiduciosi nella sua straordinaria energia. Mi ha fatto piacere sapere che anche oggi sia di buon umore, abbiamo bisogno di lui, tutti. Facciamo tutti il tifo per lui. E' una persona straordinaria. E' voluto venire in Campidoglio, ci era stato poco prima e quindi ha rotto i protocolli, Ama moltissimo Roma. Ci è stato vicino in questa fase dei cantieri, quando i cittadini non ne potevano più. Ci ha detto che era importante fare il massimo per i pellegrini. Papa Francesco è un punto di riferimento per tutta l'umanità su diversi temi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a 'Un giorno da pecora'.

"Non abuso del suo tempo ma in questi giorni gli ho scritto una lettera - ha aggiunto - a volte ci siamo scambiati lettere sulla filosofia, mi ha mandato cose da leggere. Riesce a essere semplice ma molto profondo, ha questa capacità straordinaria.

Speriamo tutti che si riprenda e possa continuare i lavori del Giubileo".



