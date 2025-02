Atletica: quasi 13.000 iscritti alla 50/a Roma-Ostia

Sono già circa 13mila gli iscritti alle edizione 2025 della mezza maratona Roma-Ostia, che compirà mezzo secolo domenica prossima. Si tratta di numeri in crescita rispetto alla gara 2024 che aveva invece coinvolto diecimila partecipanti, con il 38% che è di nazionalità straniera, contro il 20% di due anni fa. Inoltre, quasi un terzo degli iscritti ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni e quasi un terzo sono donne.

In attesa dalla gara, giovedì prossimo sarà inaugurato il quartier generale, il Village, in piazzale Pierluigi Nervi, all'Eur. Oltre mille metri quadrati di spazio dedicato ai runner e partner della manifestazione, organizzata da RomaOstia-GSBRun in partnership con RCS Sports & Events.



