Ad Ardea 'Manzù, Nena e il Vaticano', omaggio all'arte sacra

Un omaggio all'arte sacra di Giacomo Manzù e Alfiero Nena, due artisti del Novecento che, in modo diverso, hanno saputo dialogare con i papi e la Chiesa, arrivando a collocare le loro opere, in sede permanente, in alcuni luoghi simbolici della cristianità. E' quello che verrà proposto il prossimo 25 febbraio, alle ore 11, al Museo Giacomo Manzù di Ardea (Roma) nell'iniziativa dal titolo "Giacomo Manzù, Alfiero Nena e il Vaticano. Dalla Porta di San Pietro al Museo del Tesoro", introdotta dalla direttrice del Museo Manzù, Maria Sole Cardulli, e con la prolusione del critico d'arte Luca Nannipieri.

È la terza tappa di una rilettura dell'arte sacra nel Novecento, condotta dal critico, che ha avuto due iniziative precedenti: ai Musei Civici di Treviso, l'esposizione, la conferenza e la pubblicazione su 'Arturo Martini, Alfiero Nena e la scultura del '900'.

L'iniziativa che il Museo Manzù ospita, in collaborazione con il Museo Nena - afferma Nannipieri - è proprio incentrata a mettere in risalto in che modo i due artisti con pontefici diversi abbiano saputo entrare in dialogo con le gerarchie vaticane, producendo opere che ora sono visibili da milioni di visitatori". Nell'incontro verrà mostrato l'apporto dato dai due artisti alla composizione di San Pietro in Vaticano e, in generale, il contributo dato dall'arte contemporanea italiana durante i pontificati di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. L'iniziativa, aperta a tutti, prosegue con proiezioni e con la visita alle opere all'interno del Museo Manzù.



