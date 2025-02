Stanziati dalla Regione Lazio 38 milioni per le ciclabili

La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione Roberta Angelilli e all'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha stanziato 38 milioni di euro per i 'Progetti per la ciclabilità'.

Il progetto rientra nel Piano 'Un'Europa resiliente e più verde', finalizzato a promuovere la mobilità urbana multimodale e sostenibile per una transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio. È prevista una copertura finanziaria dal 2025 al 2027, con la seguente ripartizione dei 38 milioni di euro: 20 milioni per la manifestazione d'interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale ancora non finanziate; 18 milioni per la realizzazione della pista ciclabile Ostia-Colosseo. I contratti d'appalto dovranno essere stipulati entro 18 mesi e i lavori dovranno concludersi entro il 2028.

"La mobilità sostenibile e il potenziamento del cicloturismo erano - ha spiegato Rocca - alcuni degli impegni che ci eravamo assunti in campagna elettorale. Finalmente, in Giunta abbiamo approvato una Delibera che prevede lo stanziamento di 38 milioni di euro per interventi che riguardano l'intero territorio regionale. É un motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, inoltre, aver dedicato 18 milioni di euro alla realizzazione della pista ciclabile Ostia-Colosseo, riprogettata e rimodulata per arrivare non solo al mare, ma anche fino agli scavi di Ostia Antica. Un progetto, quest'ultimo, al quale tengo molto perché consentirà la realizzazione di un collegamento diretto tra il litorale romano, ricco di importanti testimonianze archeologiche e storiche, e il simbolo per eccellenza della romanità, come l'Anfiteatro Flavio", ha aggiunto il governatore.

"Investire nella mobilità sostenibile consente alla Regione Lazio di dare un forte impulso all'economia locale e al commercio", ha sottolineato Angelilli. "Grazie a questi fondi, incentiviamo la creazione di una rete ciclabile moderna e accessibile, promuovendo uno sviluppo competitivo per il Lazio".

Infine a detta dell'assessore Rinaldi "questi interventi rappresentano un passo in avanti verso un sistema infrastrutturale più efficiente e sostenibile. Grazie a questo importante stanziamento, offriamo un supporto concreto ai territori, consentendo di vivere il Lazio con una prospettiva e una strategia diverse. Un esempio significativo è il progetto della ciclovia Ostia-Colosseo, che contribuirà a migliorare la viabilità turistica regionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA