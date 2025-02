Domani sciopero di 24 ore, a Roma a rischio bus e metro

La segreteria regionale del sindacato Usb Lavoro Privato ha aderito allo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico indetto dalla segreteria nazionale Usb per la giornata del 24 febbraio 2025. Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59), si legge sul sito dell'Atac sul sito.

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, le reti affidate agli esercenti Autoservizi Troiani/Sap; Autoservizi Tuscia/Bis e i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento.

Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero sono derivanti dal mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/2027 ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori 28 novembre 2018.

Nello sciopero di 24 ore del 6 maggio 2024 dell'Usb Lavoro Privato (Cobas, Adl, Sgb, Cub Trasporti) vi fu un'adesione del 34,6 per cento per esercizio superficie e del 31,5 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie regionali.



