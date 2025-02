Auto contro semaforo nella notte a Roma, un morto e due feriti

Incidente mortale nella notte a Roma.

E' accaduto intorno alle 4 su via Tiburtina, all'altezza via Furio Cicogna. Un'auto, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata contro un semaforo. La vittima è il conducente, un cittadino romeno di 33 anni. Feriti i due passeggeri, un uomo di 33 anni e una donna di 27, entrambi di nazionalità romena. Sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto per i rilievi la polizia locale. Sono in corso indagini da parte degli agenti del IV Gruppo Tiburtino per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA