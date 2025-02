Assaggio di primavera, pienone sul litorale romano

Molte presenze sul litorale romano in una domenica assolata di carnevale segnata da un anticipo di primavera. La temperatura gradevole, oltre i 15 gradi, sta richiamando via via i romani verso Ostia, Fiumicino, Fregene ed altre località. Spiagge, lungomare e banchine portuali sono gettonati per passeggiate, dove spiccano famiglie con bambini in maschera. Qualcuno, più audace, si gode la tintarella in costume. Non mancano sportivi che si allenano e bikers sulle piste ciclabili.

Sin dalle prime ore del mattino è scattata la ricerca dei parcheggi su tutto l'asse del Lungomare di Ostia. Una giornata all'insegna anche del rito dell'aperitivo e del pranzo al mare: molti stabilimenti, locali o chioschi balneari attrezzati hanno ripreso ad allestire tavolini all'aperto, una "prova generale" in vista della primavera.

A fare da richiamo oggi anche diverse feste di Carnevale: dopo le migliaia di presenze registrate ieri alla sfilata dei carri ad Aranova ("Un appuntamento che ogni anno cresce in partecipazione, è fondamentale continuare a sostenere iniziative che permettano ai nostri cittadini di incontrarsi, divertirsi e vivere il territorio con spirito di unione", il commento dell'Assessore alla Cultura di Fiumicino, Federica Poggio), oggi il bis è atteso con la quinta edizione della Sfilata dei carri nel borgo di Testa di lepre: le quattro storiche contrade, "Borgo", "Colonnacce", "Malvicina" e "Prataroni" presenteranno i quattro Carri con i temi "Raffaella Carrà", "Le Olimpiadi", "Anni Settanta-Ottanta" e "Generazione Goldrake". Sempre oggi il Borgo di Ostia Antica si animerà con la 36/ma edizione di "Borgo in Maschera-il Carnevale dei bambini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA