Rimpasto deleghe,  Rocca assegna urbanistica a FI

Arriva l'ufficialità del primo rimpasto di deleghe nella giunta del Lazio targata centrodestra. Dopo la crisi e l'ennesima polemica tra i partiti della Regione guidata dal presidente Francesco Rocca, l'annuncio è arrivato nei giorni scorsi dallo stesso governatore. E oggi l'ufficialità con la firma del decreto: "Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha firmato oggi il decreto con il quale assegna la delega all'Urbanistica all'assessore" di Forza Italia "Giuseppe Schiboni e, contestualmente, la delega alla Protezione civile all'assessore" della Lega "Pasquale Ciacciarelli. Rocca ha quindi ringraziato e augurato buon lavoro ai due assessori per i nuovi, importanti, incarichi", ha fatto sapere stamani la Regione.

Rocca dà così seguito all'accordo raggiunto con Forza Italia nei mesi scorsi. La delega all'Urbanistica ufficialmente da oggi passa dal leghista Ciacciarelli al forzista Schiboni, aggiungendosi alle deleghe su Scuola, Formazione, Ricerca e Merito. Ciacciarelli, però, non rimane senza nulla in mano. Per compensare, oltre alle Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare, a Ciacciarelli arriva la Protezione civile, fino a questo momento nelle mani del presidente.

"È un atto che testimonia la crescita di Forza Italia, sempre più centrale anche nel Lazio, che da oggi avrà anche la grande responsabilità derivante da questa nuova delega", afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Abbiamo anche apprezzato", aggiunge Simeoni, "che il presidente Rocca abbia recentemente chiarito la sua ferma volontà di ricandidarsi, anche perché i dati emersi in occasione della conferenza stampa per i due anni di governo dell'attuale Giunta dimostrano che questa è una maggioranza che sta lavorando bene".

La polemica e la crisi nel Lazio è durata mesi. Ed è stata portata avanti a più riprese. Le trattative nel centrodestra tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, sono iniziate l'estate scorsa, con molte ricadute sui lavori del Consiglio. La richiesta di Forza Italia è sempre stata quella di un maggiore peso politico, vista la crescita in Consiglio, con il gruppo passato da 3 a 7 consiglieri, più l'intergruppo di Noi Moderati.

Ma nessuno dei partiti era sembrato disposto a cedere posizioni. Alla fine Rocca a dicembre, oltre a delle nomine nelle partecipate, pur mantenendo invariati i numeri della sua giunta, aveva raggiunto l'accordo con il segretario regionale azzurro, Claudio Fazzone, per un rimasto di deleghe e per una futura modifica allo statuto per l'inserimento dei sottosegretari. Riforma piuttosto lunga, con un iter tutto da cominciare.

Dopo la discussione con la Lega, e il malcontento riscontrato in Forza Italia dopo alcune frasi di Rocca, sembra che per il momento possa esserci un po' di requie per il governatore del centrodestra. Che ora punta sbrigarsi, ha detto nei giorni scorsi, nel far approdare in aula proprio il pacchetto sull'urbanistica.



