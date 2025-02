Operazione Sex&Clean, docu su traffico di droga su Sky Crime

Una straordinaria operazione di polizia che ha svelato uno dei più vasti traffici di droga sintetica in Europa. Il documentario Fiumicino: Operazione Sex&Clean debutta in prima tv domani domenica 23 febbraio alle ore 22:00 su Sky Crime e in streaming su NOW.

Tutto inizia nel 2022 all'aeroporto Leonardo da Vinci quando la polizia giudiziaria intercetta un pacco sospetto. Da quel momento prende il via un'indagine senza precedenti che rivela l'esistenza di una vasta rete internazionale di traffico illegale, con ramificazioni che si estendono ben oltre i confini nazionali.

Grazie a un'operazione condotta con precisione millimetrica da diverse procure sul territorio italiano, le forze dell'ordine riescono a mettere a segno un colpo decisivo: sessanta arresti, settanta perquisizioni e più di 150 indagati. Un'inchiesta che ha portato alla luce un network criminale che coinvolge figure insospettabili - professionisti affermati, personaggi dello spettacolo e figure istituzionali.

Il documentario ricostruisce, attraverso testimonianze dirette degli investigatori della Polizia di Stato, le dichiarazioni di alcuni arrestati che hanno scelto di collaborare, interviste a medici esperti e pubblici ministeri, le fasi cruciali di un'operazione che ha permesso di spezzare il muro di omertà che proteggeva questo traffico internazionale.



