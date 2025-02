Musica e Guerra, a Santa Cecilia con Augias e Canonici

Musica e Guerra, racconto di come alcuni grandi compositori hanno interpretato nelle loro opere gli aspetti legati ai conflitti bellici. E' l' argomento del ciclo di incontri che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia affida a Corrado Augias e al maestro Aurelio Canonici. Il primo dei tre appuntamenti domenicali, alle 11 nella Sala Sinopoli dell' Auditorium Parco della Musica (biglietto 12 euro - 10 euro per abbonati e under 35) , è in programma il 23 febbraio. I due relatori affronteranno con il pubblico il tema dell' Esaltazione analizzando come la musica di Beethoven, Bellini e Verdi sia stata utilizzata per glorificare la guerra, celebrando il potere e l'eroismo militare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA