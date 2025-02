Fondazione Garavani Giammetti, a Roma nuovo polo di arte a moda

"La bellezza come concetto e sintesi di una forza motrice capace di trasformare, creare e ispirare progresso": è questa la visione su cui si basa la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (FVG), che apre a Roma a Piazza Mignanelli, sede storica della maison fondata negli anni Sessanta dal maestro couturier di Voghera. La Fondazione, che è stata costituita da Garavani e Giammetti nel 2016 con una missione filantropica, s'identifica nel principio "Beauty creates Beauty", un manifesto di crescita, innovazione e impatto culturale, che eleva la bellezza a forza propulsiva. "La bellezza - precisano in un nota congiunta il couturier e il suo partner storico - è sempre stata la nostra guida e ispirazione più profonda. Abbiamo dedicato le nostre vite a celebrarla, a scoprirne le infinite sfumature e a condividerla con il mondo. La Fondazione nasce da questo stesso amore per la bellezza, con l'intento di preservarla, promuoverla e trasmetterla alle future generazioni, rappresentando la naturale prosecuzione del nostro percorso. Crediamo che la bellezza abbia il potere di elevare, trasformare e lasciare un segno indelebile nella vita delle persone. Con la Fondazione vogliamo condividere e restituire al mondo ciò che la bellezza ci ha donato, sostenendo il talento, la creatività e la cultura, affinché possano essere fonte di ispirazione come lo sono stati per noi. Crediamo fermamente che sostenere il talento, promuovere la cultura e aiutare chi ha bisogno siano modi concreti per rendere il mondo un posto migliore". Dopo essere stato oggetto di un importante lavoro di rigenerazione urbana da parte dei fondatori durato oltre un anno, il palazzetto storico viene messo a disposizione delle generazioni future: "PM23", cuore pulsante delle attività culturali supportate dalla Fondazione dedicate alle arti, alla moda e alla creatività, ispirate all'importante ruolo dei fondatori e alla loro legacy. La fondazione aprirà con una mostra in primavera.



