Cinema e sartoria: 'Abiti da Oscar' in mostra a Trastevere

La riproduzione di due abiti dal film "Casanova" di Federico Fellini e di alcuni costumi di "Via col vento" : cinema e sartoria é il binomio della mostra "Abiti da Oscar, ri…cuciti da noi" ideata e realizzata dall'associazione "L'abito, la storia, le arti" in programma dal 25 febbraio al 2 marzo.

L'esposizione di costumi, ad ingresso libero, é ospitata presso la Galleria d'arte "Il Laboratorio" di via del Moro 49 a Trastevere ed è giunta alla quarta edizione. Ispirata al mondo del cinema, inserita in una scenografia realizzata da Claudia Giuliani, sottolinea l'importanza dell'industria cinematografica nella città di Roma attraverso il rifacimento degli abiti famosi di alcuni film di registi e costumisti "premio Oscar" che hanno amato Roma. Si parte da Fellini, con due abiti riprodotti dal film "Il Casanova" vincitore dell'Oscar per i costumi con Danilo Donati, per poi proseguire con gli abiti dei film più iconici di tutti i tempi. Sono stati rivisitati vestiti da sogno ammirati in Colazione da Tiffany, Via col vento, Victor Victoria. Saranno in mostra le riproduzioni degli abiti dei film premiati con l'Oscar ai costumi, come l'abito di Giulietta del film Romeo e Giulietta, regia di Franco Zeffirelli, del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita, premio ai costumi di Danilo Donati. Possibile anche ammirare la riproposizione di un abito dal film Marie Antoinette, regia Sofia Coppola, che ha portato il Premio Oscar ai costumi a Milena Canonero. C'è poi un omaggio al film L'innocente del regista Luchino Visconti, in mostra con l'abito nero iconico della protagonista realizzato dal costumista Piero Tosi.

"Con questa immersione nel mondo del cinema - spiegano Anna Maria Curreli e Paola Bonci che dell'associazione sono le animatrici - la mostra vuole far conoscere l'arte della sartoria di moda e di spettacolo e, attraverso gli abiti, intende anche promuovere la formazione professionale nel settore con i corsi organizzati nella sede operativa di Via Tito Omboni 159, alla Garbatella".



