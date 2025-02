Stelle David e frasi contro antifascisti in liceo romano

Silicone nel cancello dell'entrata e dentro la scuola scritte contro gli antifascisti del Manara e stelle di David. Questo quello che accaduto nella notte nell'istituto romano di Monteverde. 'Voi antifascisti? Avete reso la scuola Judenfrei', si legge. Il termine Judenfrei, letteralmente 'libero dagli ebrei' era utilizzato dai nazisti per designare quei quartieri "ripuliti" durante l'Olocausto. La frase nel cortile è accompagnata dalla stella nera.

"Vile attacco sionista nei confronti degli studenti del Liceo Manara, rei di aver denunciato il genocidio che Israele sta compiendo in Palestina. Nella notte è stato affisso uno striscione minaccioso per gli antifascisti della scuola ed è stata sigillata l'entrata principale con il silicone. Sono intervenuti Vigili del fuoco e carabinieri per consentire il regolare ingresso a scuola". È la denuncia della rete eco socialista romana, raccogliendo l'appello del collettivo. "Un atto di stampo neofascista in linea le richieste dei parlamentari leghisti che avevano preteso la rimozione del Murales e incitato all'azione repressiva contro gli studenti, cosa avvenuta questa notte con atti vandalici e stelle di David sui muri della scuola. Un connubio tra forze istituzionali e squadracce che ricorda tempi oscuri della nostra storia recente.

Per questo esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno agli studenti del liceo Manara che difendono il diritto di espressione e di pensiero anche attraverso momenti di autogestione della conoscenza critica con le occupazioni, e che vengono invece poi sospesi dalle istituzioni scolastiche".





