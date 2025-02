Romoli (prov.Viterbo) al Pe, 'fondamentali politiche coesione'

"Affrontare le sfide del presente senza una solida politica di coesione significherebbe lasciare indietro intere comunità": così il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli nel suo intervento in qualità di membro della delegazione del Partito Popolare Europeo (Ppe) nel Comitato delle Regioni, alla sessione plenaria al Parlamento Europeo di Bruxelles. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da tutta Europa, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle regioni nelle politiche europee e garantire uno sviluppo equilibrato per tutti i territori. "Le regioni sono il cuore pulsante dell'Europa - ha continuato Romoli - e devono essere messe nelle condizioni di contribuire attivamente allo sviluppo dell'Unione, attraverso strumenti concreti e soluzioni su misura per ogni territorio".

Tra i principali temi affrontati durante i lavori: la coesione territoriale e sociale, elemento fondamentale per assicurare stabilità e prevedibilità nel percorso di crescita dell'Unione. È stato ribadito come le comunità locali debbano essere coinvolte direttamente nei processi decisionali, affinché le politiche europee possano rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini. Infine si è discusso sul ruolo della sinergia tra le istituzioni europee e i governi locali, necessaria per adottare soluzioni specifiche che tengano conto delle peculiarità di ogni regione. È emersa inoltre l'importanza di garantire a tutti il diritto di rimanere nel proprio territorio di origine con opportunità lavorative adeguate e servizi efficienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA