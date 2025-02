Investito da una minicar muore anziano nel Viterbese

Incidente ieri mattina a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo: da quanto appreso un 90enne residente del posto, per cause da accertare è stato investito da una minicar mentre camminava nel centro del paese.

L'uomo, gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove questa notte è deceduto a causa delle lesioni riportate nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Castiglione in Teverina e Capodimonte.



