Ok alla graduatoria, in arrivo a Roma i nuovi mille taxi

Conto alla rovescia per l'arrivo dei mille nuovi taxi a Roma. Con il via libera della graduatoria definitiva, si avvicina l'acquisizione della licenza messa a bando dal Comune e l'entrata in servizio delle nuove auto bianche nella Capitale.

"Oggi arriva a conclusione il lavoro portato avanti dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e da Roma Servizi per la Mobilità, che ringrazio per l'impegno profuso per svolgere una procedura complessa e articolata visto soprattutto l'ampia partecipazione, con la firma della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria definitiva dei 1000 vincitori del bando per l'assegnazione delle licenze taxi" annuncia l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

"Raggiungiamo - aggiunge Patanè - un risultato storico per la città perché dopo quasi 20 anni viene ampliata l'offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea con il rilascio di nuove licenze di cui 200 specifiche per passeggeri con disabilità, che renderà la quantità di servizio più adeguata alle diverse necessità di una grande capitale europea".

I nuovi tassisti non dovranno solo rispettare il codice della strada, conoscere vicoli e scorciatoie e i trucchi per saltare il traffico, ma dovranno anche avere una conoscenza 'turistica' basilare della città e delle sue attrazioni principali, e con i passeggeri dovranno essere in grado di parlare anche in inglese, così come prevedeva il bando del Campidoglio per la selezione. Le nuove licenze saranno 1.000 permanenti e andranno ad aumentare l'attuale parco auto, che è di 7.800 auto bianche.

Il concorso è stato a titolo oneroso, cioè i vincitori dovranno pagare la licenza. Ora, già dalla prossima settimana verranno inviate via pec ai vincitori le notifiche del via libera alla graduatoria definitiva. Dalla ricezione della notifica partono due 'timer': uno è di 60 giorni, entro i quali il tassista dovrà versare i soldi per l'acquisto della licenza.

Non è una cifra trascurabile: si tratta di 75.500 euro per le ordinarie e 52.850 euro per le licenze disabili. Dalla stessa notifica inoltre - il secondo timer - i tassisti avranno 90 giorni per l'acquisto della vettura.

"Roma avrà 1000 nuovi taxi come avevamo promesso. Mettiamo la parola fine a una situazione che si trascinava da troppi anni, muovendo un altro passo verso una mobilità davvero efficiente e integrata come nelle altre capitali europee", afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Finalmente l'iter del bando è terminato - aggiunge - e la graduatoria definitiva sarà pubblicata nei primi giorni della prossima settimana. E' stato un percorso complesso e irto di ostacoli che ha determinato alcune settimane di ritardo rispetto ai tempi prospettati. Ringrazio l'assessorato e gli uffici comunali per aver lavorato con grande serietà e professionalità".



