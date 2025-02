E. League: Ranieri 'con Bilbao sfida tra le più affascinanti

"La sfida con l'Athletic Bilbaoè una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere. È una squadra che ho affrontato diverse volte quando ho allenato in Spagna". É il commento al sito del club giallorosso di Claudio Ranieri dopo il sorteggio di Europa League agli ottavi di finale.

"Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti nella competizione", ha concluso.

Alle sue parole hanno fatto seguito quelle del ds, Florent Ghisolfi. "Il Bilbao è un club con una storia e un'identità molto forti, profondamente legato alla sua terra e ai suoi valori, con giocatori di grande qualità e un'energia particolare che deriva dal loro senso di appartenenza - dice il manager giallorosso -. E la possibilità di giocare la finale nel proprio stadio darà loro una motivazione extra. Ma noi siamo la Roma, un club con un'identità altrettanto forte, una storia europea importante e un gruppo che sa affrontare le sfide con personalità e ambizione". "Ci faremo trovare pronti, con la nostra voglia di andare avanti - conclude -. Sarà una sfida affascinante e siamo pronti a giocarcela con determinazione e il desiderio di portare la Roma il più lontano possibile in questa competizione".



