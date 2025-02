Carceri: Osapp, sedata rivolta al minorile Casal del Marmo

E' stata appena sedata per l'azione del Gruppo d'Intervento Operativo della Polizia Penitenziaria (Gio) l'ennesima rivolta dei minori ristretti presso l'Istituto penale per minorenni di Roma Casal del Marmo.

A Dare la notizia è l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, per voce del segretario generale Leo Beneduci.

La rivolta era probabilmente scoppiata dopo che 3 ristretti della sezione "giovani adulti" nella serata di ieri si erano provocati delle lesioni ed erano stati accompagnati in ospedale.

Successivamente gli occupanti della stessa sezione si erano barricati all'interno della struttura appiccando fuoco a qualche arredo.

Il successivo intervento del GIO del Corpo già presente nelle vicinanze ed avvenuto senza particolari conseguenze né per i ristretti né per il personale, ha scongiurato altri rischi.

"Inutile sottolineare - conclude il leader dell'Osapp - come sempre più spesso siano gli istituti penali per minorenni a dimostrare situazioni di dissesto operativo e di precarietà gestionale, tenuto conto, ad esempio, che oramai da anni per l'istituto di Roma-Casal del Marmo non si riesce ad individuare con continuità la figura di un Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria titolare, come peraltro avviene anche a Bologna e a Milano. L'avviso per maggiori attenzione e controllo dei disservizi è ovviamente, rivolto alla politica e alla figura del sottosegretario alla Giustizia della Lega delegato per i minori Andrea Ostellari".



