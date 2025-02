Campidoglio, ok al progetto del nuovo mercato S. Giovanni di Dio

Lo storico mercato di Piazza San Giovanni di Dio, nel Municipio Roma XII, avrà un nuovo volto. La Giunta ha approvato la delibera sul progetto definitivo del Nuovo Mercato Rionale San Giovanni di Dio a Monteverde. Dopo anni di attesa, si interverrà per migliorare e modernizzare il mercato, che attualmente si presenta ancora con le vesti degli anni Sessanta e con una serie di problemi legati alla mancanza di servizi e alle condizioni igienico sanitarie. Così il Campidoglio in una nota.

Con l'approvazione della delibera, si passa all'avvio alla progettazione esecutiva (che ha una durata contrattuale di 45 giorni) dell'opera pubblica da 17 milioni di euro.

Successivamente, verrà avviata l'attività di verifica e di successiva validazione del progetto esecutivo, al fine di permettere l'appaltabilità. Al termine di questa procedura partiranno i lavori per la realizzazione del Nuovo Mercato.

L'assetto finale del mercato sarà scelto attraverso un concorso internazionale di progettazione. Verrà realizzato in un'apposita area recintata, sarà dotato di servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori che avranno a disposizione bagni a loro dedicati, oltre a locali ad uso spogliatoio. La nuova struttura avrà 66 box di 16 metri quadrati e altri 20 più grandi, pari a 24mq. Inoltre, il progetto definitivo prevede anche 19 banchi più piccoli, di 10 metri quadrati, che saranno riservati ai produttori agricoli. La composizione architettonica pone al centro una piazza, pensata per favorire la fruibilità e la socialità all'interno del mercato, in un ambiente aperto a molteplici utilizzi e fruibile in diversi orari.



