Ad aprile conclusa seconda fase restyling via San Teodoro

È nel vivo la seconda fase della riqualificazione di via di San Teodoro che interessa la parte finale della strada e via Foro Romano e terminerà ad aprile. I lavori proseguono come da cronoprogramma e riguardano la sistemazione dei sampietrini, la bonifica del sottofondo da tutte le interferenze presenti, la ristrutturazione della linea delle acque reflue che è stata completamente ricostruita a causa delle differenti quote del livello stradale. Lo rende noto il Campidoglio.

La terza fase dei lavori che riguarda piazza del Foro Romano sarà effettuata a seguire compatibilmente con le celebrazioni giubilari ed eventuali interferenze con la viabilità dell'intero quadrante. Il cantiere è eseguito dal Dipartimento lavori pubblici e ha un costo complessivo di 2 milioni di euro. I lavori fanno parte del più ampio intervento del CArMe (Centro Archeologico Monumentale) che punta a creare una nuova passeggiata archeologica intorno al Colle Palatino e al Campidoglio.

Questa mattina l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, con i tecnici del Dilp e il Parco Archeologico del Colosseo hanno incontrato la commissione Lavori pubblici convocata dal presidente Antonio Stampete per verificare lo stato di avanzamento e le innovazioni progettuali. Tra gli aspetti sollevati durante il sopralluogo sono emerse le esigenze di valorizzare al meglio l'area con il prolungamento del marciapiede e del passaggio pedonale protetto, in linea con lo spirito della 'passeggiata archeologica' Carme; ripavimentare piazza Sant'Anastasia; curare particolarmente l'arredo urbano, l'allestimento, anche con l'inserimento di piante, alberature in vaso e aiuole.

"Siamo molto orgogliosi di partecipare all'avventura del Carme per la quale ringrazio Walter Tocci - commenta l'assessora Segnalini -. Ormai vediamo chiaramente il nuovo assetto della strada: prima era percorsa solo da auto, ora si sta man mano trasformando in una passeggiata per pedoni. Tutta quest'area è interessata da un grande lavoro di valorizzazione, dopo via dell'Ara Massima di Ercole e Clivo dei Publicii, procederemo a supporto del Municipio anche in via di Valle Murcia, poi sarà la volta di via delle Camene dove avremo particolare attenzione ai percorsi sportivi che saranno realizzati in calcestre".

"Sarebbe bello vedere via di San Teodoro completamente pedonale - afferma Stampete - Tutta la passeggiata archeologica merita di essere valorizzata al massimo per la bellezza dei luoghi amati dai romani. I nuovi spazi pedonali come piazza Pia, piazza della Repubblica, San Salvatore in Lauro e ora San Teodoro dimostrano che le persone hanno voglia di riappropriarsi dei luoghi della città. Il nostro obiettivo è di rendere la città sempre più vivibile e accogliente, dando agli abitanti di Roma l'opportunità di nuovi e splendidi luoghi di incontro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA