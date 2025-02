6 Nazioni:Italia-Francia;Gesi nel triangolo con Allan e Capuozzo

Sarà uno stadio Olimpico pieno come minimo al 95%, con oltre 60mila biglietti già venduti, quello che ospiterà il match della terza giornata del 6 Nazioni fra Italia e Francia, che metterà in palio fra le due nazionali il Trofeo Garibaldi. Ma sarà anche il giorno della festa per Sergio Parisse, storico capitano azzurro presente in cinque Mondiali e unico giocatore italiano presente nella 'Hall of Fame', che saluterà il pubblico dal palco del Peroni Village alle 14.30 per poi ricevere la standing ovation dell'Olimpico prima del calcio d'inizio.

Quanto al XV anti Francia reso noto oggi, nel triangolo allargato, insieme a Tommaso Allan e Ange Capuozzo, Simone Gesi conquista il suo secondo cap dal primo minuto, il terzo in totale. Consolidata la coppia di centri formata da Brex e Menoncello, così come la mediana formata da Paolo Garbisi e Page-Relo che per la quarta volta consecutiva, compreso il Test Match contro la Nuova Zelanda a novembre, vengono schierati nel XV titolare in cabina di regia.

Conferma quasi totale per il pacchetto di mischia con Lorenzo Cannone e Negri insieme a capitan Lamaro in terza linea, mentre in seconda ci saranno Ruzza e Niccolò Cannone. L'unico cambio in prima linea rispetto al match contro il Galles è l'inserimento di Gianmarco Lucchesi dal primo minuto insieme a Ferrari e Fischetti.



