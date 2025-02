Vescovo Istanbul, "aspettiamo il Papa in Turchia il 24 maggio"

"Il Papa verrà qui in Turchia, a Nicea, il 24 maggio. La Turchia è impegnata ad accogliere il Santo Padre in maniera straordinaria e generosa. Le autorità ci hanno mostrato i progetti ambiziosi che intendono realizzare a Nicea. Il luogo sarà attrezzato, entro maggio, per accogliere i pellegrini e per rendere fruibile il sito archeologico del posto dove si è celebrato il primo Concilio ecumenico". Lo annuncia il vescovo di Istanbul, monsignor Massimiliano Palinuro, parlando con la delegazione dell'Opera Romana Pellegrinaggi in questi giorni in missione in Turchia con un gruppo di sacerdoti e giornaisti.

"Abbiamo visto che la Turchia si sta preparando ad accogliere il Papa in maniera straordinariamente affettuosa e vogliono fare il massimo possibile", aggiunge Palinuro.

Anche nella piccola comunità cristiana della Turchia in questi giorni sono stati organizzati momenti di preghiera per la salute di Francesco. "Stiamo pregando tanto per il Papa, perché il Signore gli dia vita e salute. Lo aspettiamo tutti qui in Turchia per questo anniversario - dice il vescovo riferendosi ai 1700 anni del Concilio di Nicea - ma anche perché confermi la nostra comunità cristiana nella fede. Dieci anni fa è stato nella Cattedrale di Istanbul, speriamo di averlo ancora per questo importante avvenimento", auspica monsignor Palinuro parlando alla delegazione dell'Orp, guidata dalla responsabile, suor Rebecca Nazzaro, nella missione in corso in collaborazione con l'Ambasciata di Turkiye Ufficio Cultura e Informazioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA