Stretta sui dehors in centro Roma, nuove regole a esame Aula

Arrivano in Assemblea Capitolina le nuove regole per i tavolini all'aperto di bar e ristoranti. Con la relazione dell'assessora al Commercio Monica Lucarelli è iniziata stamattina la discussione della delibera 178-2023 'Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande'.

Lucarelli ha illustrato all'Aula presieduta da Svetlana Celli il contenuto del provvedimento, che si basa in sintesi sulla divisione della città di Roma in tre ambiti territoriali: 'Sito Unesco', 'Città Storica', 'Suburbio'. L'Occupazione di suolo pubblico (Osp) - altro criterio generale della delibera - è calcolata sulla superficie interna che comprende sia la superficie di somministrazione, sia laboratori, cucine e servizi: "Vogliamo infatti valorizzare, per esempio - ha spiegato l'assessora - chi ha investito in cucine ampie o bagni per i disabili, togliendo quindi spazi alla somministrazione".

"Il sito Unesco include il centro storico e le zone di pregio - ha spiegato ancora Lucarelli - Qui la priorità è la tutela del patrimonio, con criteri più restrittivi. E' prevista una ulteriore suddivisione in 'tessuti urbani'. In quelli a maggior tutela, cioè da T1 fino a T3, il limite della Occupazione di suolo pubblico (Osp) è fissato a un terzo della superficie interna, e senza possibilità di pedane. Nel T4 il limite resta un terzo, ma è possibile usare le pedane. Nelle altre zone del sito Unesco il limite sale a metà della superficie interna, con la possibilità di usare pedane se i marciapiedi non sono sufficientemente grandi".



