Operaio cade per due piani in ascensore stazione Termini a Roma

Un operaio di 20 anni è caduto per due piani all'interno di un ascensore alla Stazione Termini di Roma. Il giovane era entrato nell'ascensore con un carrello elettrico L'incidente è avvenuto nei pressi del binario 1. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, l'uomo è precipitato dal piano 0 al piano -2 nell'impianto riservato al trasporto di persone. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Resta da chiarire se abbia ceduto l'ascensore o se, all'apertura delle porte, la cabina non era al piano.



