Italia Nostra in campo per difendere le sale cinematografiche

Parte da Roma, ma con l'intento di allargarsi a tutta Italia, la mobilitazione contro la chiusura di cinema storici e alla battaglia si unisce anche Italia Nostra che scende in campo con l'obiettivo di salvaguardare nella loro integrità le sale in quanto strutture architettoniche di pregio nella loro integrità. Per farlo Italia Nostra propone che la Regione Lazio riconsideri il progetto di legge approvato la scorsa estate che modifica la vecchia normativa a tutela degli spazi culturali che stabiliva limiti stringenti per evitare la trasformazione dei cinema in spazi commerciali, e che la stessa regione e Roma Capitale promuovano gli Stati Generali delle sale cinema di Roma, per la realizzazione urgente di un censimento della sale, in uso e in disuso, per l'emanazione di norme di tutela delle sale storiche di particolare pregio storico. Roma è stata la "capitale" delle sale cinematografiche, in molti casi progettate da grandi architetti come Piacentini, Libera, Moretti e sono addirittura una decina quelle progettate da uno di massimi ingegneri strutturisti italiani come Morandi.





