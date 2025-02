Damiano David, il nuovo singolo Next Summer fuori il 28 febbraio

Dopo aver incantato il pubblico con un'interpretazione toccante di Felicità di Lucio Dalla e aver infuocato il Teatro Ariston con la sua Born With a Broken Heart, in qualità di superospite dell'ultimo Festival di Sanremo, Damiano David annuncia Next Summer, il nuovo singolo fuori il 28 febbraio. Next Summer arriva dopo Born With a Broken Heart e Silverlines, il brano che ha inaugurato il progetto solista dell'artista, e Nothing Breaks Like A Heart, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione di Damiano per Spotify in occasione di San Valentino.

"A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza", racconta Damiano.

Cresce intanto l'attesa per il World Tour 2025 che vedrà l'artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all'Unipol Forum di Milano, sold out invece la data di Roma l'11 ottobre al Palazzo dello Sport che a grande richiesta raddoppia, con una seconda data il 12 ottobre.



