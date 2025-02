Resine che sembrano ambre e cristalli, sculture simil-marmoree, ampolle vitree intarsiate di pelli e squame: le opere di Chiara Lecca, esposte a Palazzo Doria Pamphilj a Roma dal 21 febbraio al 27 aprile, sono creazioni che confondono e affascinano. La mostra riunisce 11 opere dell'artista Chiara Lecca che incentra la sua ricerca sul rapporto tra uomo e natura, nell'idea di riconsegnare all'arte ciò che la natura produce. A cura di Francesca Romana de Paolis, l'esposizione entra per la prima volta negli Appartamenti Segreti dell'edificio, stanze ibride a cavallo tra museo e casa.

Qui le opere dell'artista - sculture, installazioni, lavori singoli e gruppi compositi - dialogano con i dipinti del Seicento, le statue della Roma antica, gli affreschi e il mobilio ottocenteschi del Palazzo in un mimetico gioco di rimandi e risonanze. Due opere sono state create per la mostra in un percorso legato ai temi della creazione e trasformazione e ai quattro elementi alchemici (fuoco, aria, terra e acqua), argomento esoterico caro alla famiglia Pamphilj, esplorando questioni legate alla ciclicità delle stagioni e all'alternarsi del giorno e della notte. Il titolo della mostra - 'Chiara Lecca. Dall'uovo alla dea nelle Stanze Segrete Doria Pamphilj' - delinea visivamente l'iter espositivo, che inizia dalle sculture ovoidali dell'artista e giunge a omaggiare Diana, dea protettrice delle selve e degli animali, rievocando così lo spirito delle Wunderkammer, le originali camere in voga tra il '500 e il '700 che ospitavano oggetti insoliti e rarità, come pietre, conchiglie, fossili, spesso punti di partenza per speculazioni alchemiche. Non a caso in alcune delle vetrine degli Appartamenti Segreti si celano mirabilia, come corni di rinoceronte e oggetti raccolti da Camillo Pamphilj, nipote di Papa Innocenzo X. L'esposizione è realizzata con il supporto della Principessa Gesine Pogson Doria Pamphilj e del coniuge Don Massimiliano Floridi, e in collaborazione con la Galleria Fumagalli di Milano.



