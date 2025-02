A Roma ticket bus resta a 1,50 euro, da luglio nuove tariffe

A partire dal primo luglio 2025 entreranno in vigore le nuove tariffe per i biglietti metrebus Roma e Lazio. L'adeguamento dei prezzi, fermo al 2012, non riguarderà il Bit (Biglietto Integrato a Tempo) per la Capitale, che rimarrà quindi ad 1,5 euro, così come per gli abbonamenti annuali il cui costo rimarrà il medesimo. A prevederlo è una delibera di giunta regionale approvata oggi su proposta dell'assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera.

La scelta della Giunta Rocca è stata presa nell'ottica "di tutelare le fasce più deboli e quei cittadini che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto pubblico, aumentando invece le tariffe legate ai biglietti da 24, 48 e 72 ore e per il ticket settimanale, il cui utilizzo è destinato a turisti e fruitori certamente non abituali". A rendere necessario l'aggiornamento delle tariffe hanno concorso anche i livelli della domanda di trasporto pubblico che non ha ancora raggiunto i valori prepandemici. Per questo la Regione Lazio ha deciso di accogliere parzialmente la richiesta di Roma Capitale di rimodulazione tariffaria che prevedeva inizialmente l'aumento a 2 euro del biglietto per Roma. La scelta della Giunta Rocca è stata quella di adottare un approccio prudenziale per evitare impatti negativi sull'utenza e garantire la sostenibilità del sistema, incrementando contemporaneamente il trasferimento di fondi per il Tpl della Capitale, che per la prima volta nella storia salirà a 252 milioni di euro dal 2025.



