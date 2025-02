Premio Mandrarossa, Sicilia protagonista a Roma

"Le buone idee nascono sempre davanti a un buon bicchiere di vino". Con queste parole Roberta D'Urso delle Cantine Settesoli - Mandrarossa presenta la nascita del premio letterario Mandadrossa 'La Sicilia che non ti aspetti', iniziativa promossa dall'azienda vinicola Mandrarossa di Menfi, in provincia di Agrigento, che mira a creare un collegamento tra l'arte enologica e la narrativa. "E' il primo premio letterario legato a un vino, un premio coraggioso di un'azienda vinicola del Sud - commenta Giuseppe Bursi, presidente Cantine Settesoli-Mandrarossa - che rappresenta 2mila soci operatori del settore e oltre 6mila ettari di vigneti lavorati e che vuole investire nella cultura, ritenendola l'unica strada per produrre sviluppo territoriale, pur in un momento così difficile per la Sicilia, vessata da tanti problemi compresa la siccità". "Dieci anni fa abbiamo ideato un premio legato all'archeologia - spiega Claudia Origoni del Premio Letterario Mandrarossa - e ora alla letteratura, pensando a un filo rosso tra le etichette dei vini dell'azienda vinicola e il territorio. Abbiamo pensato a 5 sezioni tematiche che dialogano con 5 diverse etichette di vino, ciascuna evocatrice di una storia legata a un luogo perché ci siamo accorti che le storie erano già nei vini". "Determinante è stata la scelta di privilegiare la collaborazione con le librerie indipendenti - prosegue Claudia Origoni - che, infaticabili nelle loro realtà territoriali, coltivano piccole case editrici, fanno rete e hanno un rapporto diretto con i lettori". "Le librerie partecipanti - conclude Claudia Origoni - saranno quelle delle città che hanno ricoperto il titolo di Capitale della Cultura dal 2015 a oggi, incluse le finaliste per il 2025, con l'aggiunta di Roma, Milano e Napoli. Così vogliamo fare una rete nuova che unisce tutta l'Italia, da Agrigento a Aosta, coinvolgendo le piccole librerie che rischiano di sparire". La giuria del premio è composta da Aldo Cazzullo, Franco Cardini, Neria de Giovanni, Eleonora Lombardo, Carlo Moretti, Christian Rocca e Nadia Terranova. La premiazione ad Agrigento il 28 giugno.



