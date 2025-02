Nuovi controlli antidroga al Quarticciolo, sei arresti

Nuovi controlli antidroga dei carabinieri al Quarticciolo, quartiere alla periferia di Roma.

Durante l'attività, d'intesa con la Procura, i militari del Comando provinciale di Roma, hanno arrestato sei persone e sequestrato centinaia di dosi di droga nelle ultime 72 ore.

Nei giorni scorsi, polizia e carabinieri erano stati accerchiati durante l'arresto di alcuni pusher.

Gli ultimo arresti fatti dai carabinieri della compagnia Casilina riguardano tre cittadini egiziani e tre cittadini tunisini, tutti senza fissa dimora già noti alle forze dell'ordine, trovati in possesso di 65 dosi di crack, 50 dosi di cocaina e 20 dosi di hashish, oltre a 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Trovati in vari nascondigli, 18 dosi di hashish, sequestrate a carico di ignoti e, abbandonata a terra, una cartuccia inesplosa calibro 12 di un fucile a pallini da caccia.

Tra le sostanze trovate in possesso degli arrestati, i carabinieri hanno anche sequestrato delle pasticche che, in seguito ad accertamenti tecnici da parte di un perito, non sono risultate essere stupefacente. L'ipotesi è che in alcuni casi i pusher possano aver venduto pasticche di altra natura facendo credere che fosse droga. Complessivamente nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 205 persone e controllati 89 veicoli.



