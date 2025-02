Fiamme in un appartamento a Roma, muore una donna di 89 anni

Incendio nella notte in un appartamento di Circonvallazione Gianicolense a Roma. Una donna di 89 anni che si trovava in casa è morta. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La palazzina è stata evacuata. Ancora da accertare le cause del rogo che avrebbe interessato solo l'appartamento dell'anziana.

A quanto riferito dai vigili del fuoco, al loro arrivo la figlia dell'anziana morta nell'incendio era fuori dall'edificio.

E' stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata in ospedale in codice rosso per una grave intossicazione. Entrati nell'appartamento, dove l'incendio era ormai generalizzato, hanno trovato il corpo della donna. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA