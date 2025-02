Santa Cecilia, Massimo Biscardi 'La musica non sia un museo'

Massimo Biscardi, nuovo presidente - sovrintendente dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si è insediato oggi nel Cda della Fondazione musicale. Biscardi, pugliese di 69 anni, dopo il diploma e un inizio di carriera come pianista e direttore d'orchestra, si è dedicato all'organizzazione musicale. Subito dopo la nomina alla guida di Santa Cecilia, decisa nell' ottobre scorso dall'Assemblea degli Accademici, aveva commentato: ''Il compito principale di un organizzatore è di far comporre i compositori, il nostro futuro.

La musica non deve diventare un museo: deve rinnovarsi. Una parte di Novecento è ormai repertorio classico''.

Biscardi dal 1992 al 2010 è stato direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari; dal 2012 al 2014 consulente artistico dell'Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado e dal 2014 a gennaio 2025 è stato Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, contribuendo a un considerevole sviluppo artistico e organizzativo nel teatro.

Numerose sono le opere riscoperte grazie a lui o di rara rappresentazione messe in scena e proprio per l'impegno di programmazione e la divulgazione di questi titoli del repertorio operistico gli è stato conferito nel 2001 il Premio Abbiati della critica musicale italiana. Al Teatro Petruzzelli ha curato, dal 2021 al 2024 la rassegna Aus Italien, dedicata a compositori italiani viventi, ottenendo per questa programmazione il suo secondo Premio Abbiati. Nel 2022 è stato eletto Accademico effettivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA