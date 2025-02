R. Sensi a Moratti, 'mio padre mai ha pensato di cedere Totti'

"Sono rimasta sorpresa e delusa stamattina. Mi dispiace leggere le parole di Massimo Moratti al Corriere della Sera in cui parla di una Roma disperata che aveva offerto Totti all'Inter. Mio padre non ha mai pensato nemmeno lontanamente di vendere Francesco a nessun club. Basterebbe chiedere al presidente e amico Florentino Perez che ha capito da subito come non ci fosse la minima possibilità di aprire una trattativa per portarlo a Madrid".

Cos', via social, Rosella Sensi ha replicato a quanto aveva detto Massimo Moratti all'edizione milanese del 'Corriere'.

Nell'intervista l'ex presidente dell'Inter aveva detto, fra l'altro, che "la Roma allora era strapiena di debiti... Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti.

Piangendo... Poi forse lui avrebbe scelto di rimanere a Roma, ma anche allora fummo noi a lasciare stare".



