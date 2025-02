Giubileo: torna a scorrere l'acqua nella fontana del Viminale

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi la fontana di Piazza del Viminale, restaurata in occasione del Giubileo. I lavori, iniziati lo scorso 16 luglio, sono costati oltre 290 mila euro e rientrano nel programma Caput Mundi, la tranche 'giubilare' del Pnrr. Con Gualtieri e Piantedosi il sovrintendente romano Claudio Parisi Presicce, che ha illustrato l'intervento. La fontana, inizialmente progettata dallo scultore Publio Morbiducci per una piazza di Testaccio, è stata realizzata tra il 1929 e il 1931. Nel 1999 era già stata restaurata, col risanamento strutturale ed architettonico della vasca superiore che presentava due fratture profonde.

Nel 2018, a causa della riapertura delle lesioni, la fontana è stata messa in sicurezza con l'introduzione di un sistema di funi in acciaio inox. La lesione più grave aveva determinato il distacco di una porzione di vasca di circa 7 tonnellate. Nel corso delle ultime operazioni, dunque, è stato possibile ripristinare la continuità della vasca mediante l'inserimento di una struttura in acciaio inox che ha permesso il ripristino delle normali condizioni di funzionamento della fontana.

"Ecco un'altra fontana che riportiamo al suo splendore dopo un lavoro di restauro che in questo caso è stato particolarmente impegnativo perché la fontana era proprio rotta - ha commentato Gualtieri - Aveva lesioni profonde ed era tenuta insieme da una imbracatura di acciaio per non cadere a pezzi. E quindi non poteva contenere acqua. È una fontana molto bella il cui restauro fa parte del programma Caput mundi. Sono contento di averla inaugurata questa mattina insieme al ministro Piantedosi". "Ringrazio il sindaco e tutte le persone che ci hanno lavorato - ha aggiunto il ministro - È un elemento di recupero di uno spazio molto bello che per noi è un valore aggiunto perché il personale del ministero dell'Interno, diverse migliaia di persone, da anni chiedeva il ripristino del decoro di questa piazza. Dà una migliore prospettiva al Viminale, a cui noi siamo molto affezionati". È stata infine realizzata una nuova illuminazione, con faretti a led posizionati sott'acqua. I quattro punti luce della vasca superiore prevedono puntamenti ad incrocio sopra la vasca mentre gli otto posizionati lungo il perimetro della vasca inferiore puntano a quella superiore.





