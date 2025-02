Gimbe, nel Lazio 852 euro spesa, 10,5 % persone rinuncia cure

"Nel Lazio il valore regionale della spesa sanitaria pro-capite del 2023 è pari a 852 euro, mentre la media nazionale è di 730 euro. E sempre nel 2023 è il 10,5% dei cittadini della regione ad aver rinunciato alle cure, a fronte di una media nazionale del 7,6 %". È quanto emerge dal rapporto della Fondazione Gimbe sulla spesa sanitaria privata nel 2023 in Italia, che analizza il peso economico crescente sostenuto dalle famiglie e le criticità del sistema della sanità integrativa.

Per la media della spesa a famiglia invece, nel report emerge che "nel 2023 la spesa media nazionale per la salute è pari a € 1.414,08 a famiglia, con significative variazioni regionali: dai € 998 della Sardegna ai 1.852,2 euro del Lazio, un valore quasi doppio". "Secondo il report presentato oggi, al Cnel, da Gimbe sulla spesa sanitaria privata 2023, il Lazio purtroppo detiene due tristi primati: il primo è la regione italiana con la più alta spesa privata per la salute delle famiglie, pari a oltre 1852 euro, il secondo, con il 10,5% delle famiglie che hanno rinunciato alle cure, oltre tre punti sopra la media italiana.

Dati in netto peggioramento rispetto agli anni precedenti", afferma il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. "Questo significa che stanno aumentando le disuguaglianze, chi è in difficoltà economiche rinuncia alle cure, mentre chi ha capacità economiche fugge dal sistema pubblico, aumentando così la spesa completamente privata - aggiunge - Questa forbice è aumentata durante il governo del centrodestra, sia per il sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale, che ha raggiunto il livello più basso negli ultimi 10 anni, sia per lo spostamento, a livello regionale, verso prestazioni totalmente private - precisa - Ritengo utile che si ragioni attorno a un vincolo costituzionale di finanziamento che garantisca i livelli essenziali di assistenza, se vogliamo rispettare davvero l'articolo 32 della Costituzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA