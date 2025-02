Fabrizio Bosso celebra Pino Daniele, concerto a Roma

Un ritratto inedito di Pino Daniele puntando sulle interpretazioni originali dei suoi brani più famosi. E' l' obiettivo dell' omaggio che il trombettista Fabrizio Bosso vuole rendere al grande cantautore napoletano con il concerto ''Il Cielo è pieno di Stelle'' in programma a Roma il 22 febbraio nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Accompagnato dal pianista Seby Burgio, che in questa occasione sostituisce Julian Oliver Mazzariello, Bosso ripercorre le diverse traiettorie musicali di Daniele non con la semplice rilettura dei capitoli più conosciuti del suo repertorio ma ''ri-vestendo una musica già grande con colori nuovi e autentici'' attraverso la timbrica, la poesia e la sensibilità che vengono dalla lunga pratica del jazz contemporaneo. Il repertorio del concerto abbraccia un' ampia rosa di brani, dalla imprescindibile Napule è (1977) a Je so' pazzo (1979), Quanno chiove (1980) alle più recenti Quando (1992), Allora sì e Sicily, quest'ultima registrata nel 1993 con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse il testo. ''La musica e la poetica di Pino Daniele - dice Bosso - hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c'è mai una nota fuori posto e non c'è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita''. Il cielo è pieno di stelle è anche il titolo dell'album pubblicato dalla Warner nel 2024, e registrato con Mazzariello, nello storico Splash Recording Studio di Napoli.



