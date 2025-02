Cinecittà World festeggia i 10 anni e i 550mila visitatori annui

"Questi dieci anni di vita sono un grande traguardo per Cinecittà World che, con 550mila ingressi annui, è un punto di riferimento per tante famiglie romane e non solo: in questo decennio, il 50% del pubblico è arrivato da fuori Roma. Il lavoro di Cinecittà World è importante perché arricchisce il calendario di eventi e perché aiuta a distribuire i flussi turistici su tutta la città e in ogni periodo dell'anno". Lo dice Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale durante la conferenza stampa del decennale del parco divertimenti, all'Ara Pacis.

Alla presenza di Luigi e Antonio Abete, è stato anche annunciato il cambio ai vertici: Stefano Cigarini, l'ad che ha portato Cinecittà World essere il primo parco divertimenti del Centro-Sud e quarto a livello italiano, con sette anni di crescita dal 2017, lascia la direzione del Parco, rimanendone azionista. Il presidente Antonio Abete assumerà anche le deleghe di amministratore delegato.

Cigarini, da parte sua, assumerà presto un nuovo incarico: "Vado a fare l'ad di Gardaland lasciando una squadra molto unita e che funziona molto bene, li vedo qui in platea" , annuncia Cigarini, il quale ha poi citato i tantissimi spot e fiction che sono stati girati nel parco divertimenti romano e ha raccomandato il pubblico "di guardare questa sera su Rai1 la fiction con Miriam Leone dedicata a Oriana Fallaci, girata quasi completamente a Cinecittà World".

"Il nostro è un lavoro di squadra. Ringrazio Stefano che parte per una nuova avventura ma ci conferma la fiducia rimanendo nostro azionista - dice Antonio Abete -. Abbiamo 14 prime linee che saranno il motore per lo sviluppo dei prossimi 10 anni. Il nostro è un progetto che va sempre di più verso la creazione di una destinazione più che solo di un parco dove si passano sei-sette ore. Punteremo moltissimo sulla qualità dell'esperienza e sull'aumento continuo dei contenuti anche in vista dell'aumento del bacino dei nostri visitatori ma anche di far ripetere l'esperienza a chi è già venuto. Aumenteremo anche gli eventi business".

Venerdì 14 marzo, dopo l'anteprima del Villaggio di Carnevale che parte sabato prossimo, Cinecittà World inaugura la sua nuova stagione con sette aree a tema, venti set cinematografici e 40 attrazioni.



