Auto: Ac Roma, Michael Rendina "pilota romano dell'anno 2024"

Michael Rendina è il "pilota romano dell'anno 2024". A premiare il giovane driver impegnato nella disciplina del Rally è stata Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma, consegnando riconoscimenti anche ai giovani piloti Alberto Di Folco, Leonardo Colavita e Alberto Clemente Pisani, conduttori nel Campionato Italiano Gran Turismo. Un premio "Alla carriera" è stato assegnato a Maurizio Micangeli per la sua lunga esperienza nel mondo delle competizioni automobilistiche.

La cerimonia si è svolta oggi presso la sede dell'Automobile Club Roma, in via Parigi, che, come di consueto ogni anno, vede protagonisti i piloti romani che si sono distinti nell'automobilismo sportivo. Alla manifestazione erano presenti anche l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Global Head of Ferrari Endurance Antonello Coletta e Gianmaria "Jimmy" Bruni, vincitore della Coppa del Mondo Endurance Fia.

"Il conferimento del premio al pilota romano si inserisce nella prestigiosa tradizione dell'Ente che, fin dagli anni Cinquanta, ha celebrato l'eccellenza sportiva, riconoscendo il talento dei migliori conduttori automobilistici. Tra questi, figure leggendarie come Piero Taruffi, Luigi Musso, Lodovico Scarfiotti e Ignazio Giunti, pilastri della storia dell'automobilismo italiano", ha sottolineato Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma e rappresentante della Federazione per lo Sport Automobilistico presso il Coni Lazio. "Una tradizione che abbiamo rilanciato nel 2020, con l'obiettivo di valorizzare la vocazione sportiva automobilistica dell'Automobile Club nella Capitale e promuovere i giovani talenti. Quest'anno abbiamo voluto porre l'accento sulle prestazioni dei piloti romani provenienti dal competitivo mondo del Rally, un settore in forte affermazione nel territorio ma anche riconoscere l'impegno e i risultati di una nuova generazione che si affaccia con successo sulla scena internazionale".

"L'Automobile Club Roma - ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma Capitale - fa un lavoro davvero prezioso per la nostra città, riuscendo ad avvicinare il mondo dell'automobilismo sportivo a tutti. Faccio i complimenti ai premiati, condivido la scelta della presidente Fusco di consegnare riconoscimenti a tanti talenti emergenti. È fondamentale riconoscere il valore dei giovani e supportarli nella loro crescita, dandogli sempre più opportunità di dimostrare le proprie capacità".

Il percorso sportivo di Michael Rendina nel Rally è solo agli inizi ma vanta già soddisfazioni, tra cui il podio europeo ERC4 nel Rally di Roma Capitale 2024 e il 2° posto Under 25 nel Rally del Lazio 2024. Il riconoscimento a Maurizio Micangeli premia una carriera lunga e ricca di esperienze, con partecipazioni a campionati internazionali al volante di Alfa Romeo, BMW, De Tomaso e Ferrari, in competizioni leggendarie come la 24 Ore di Le Mans e di Spa-Francorchamps.



