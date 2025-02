Al via lavori a ciclopedonale Ponte Milvio-Castel Giubileo

Sono stati avviati questa mattina i nuovi interventi di riqualificazione della pista ciclopedonale di Ponte Milvio - Castel Giubileo. I lavori, eseguiti dal dipartimento infrastrutture e lavori pubblici (Dilp), riguardano il rifacimento del tappetino usurato e di tutta la segnaletica verticale e orizzontale già esistente; al momento le lavorazioni riguardano la tratta tra Castel Giubileo e via Vitorchiano, con conseguente chiusura della tratta. Terminata questa fase i lavori proseguiranno fino a Tor di Quinto, con chiusura delle tratte interessate dall'intervento. Lo rende noto il Campidoglio.

Gli interventi, che salvo maltempo avranno la durata di dieci giorni circa con la chiusura a tratti della pista ciclabile a seconda delle fasi di lavoro, riguarderanno anche la pitturazione rossa della pavimentazione, la rimozione degli arredi ammalorati e l'istituzione della nuova segnaletica orizzontale e verticale.

"Oggi abbiamo dato avvio ai lavori di manutenzione sulla regina delle piste ciclopedonali che si estende per 8 km dal raccordo di Castel Giubileo fino al Parco di Tor di Quinto nel Municipio XV - commenta l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini - Un lavoro atteso che il presidente Torquati ha voluto seguire con attenzione. In tutta Roma i lavori di manutenzioni sulle ciclopedonali proseguono. In questo momento stiamo lavorando anche in via Nomentana da Porta Pia a viale XXI Aprile e siamo già intervenuti sulla pista di Ostia, di Casal Palocco in via Alessandro Magno e su alcuni tratti sulle banchine del Tevere. Abbiamo sistemato la segnaletica in via della Moschea, viale Parioli, Auditorium e viale Tiziano; inoltre, in via Tuscolana tra il Quadraro e la Stazione Tuscolana. Altri interventi hanno riguardato la pista Monte Mario-Monte Ciocci e altre tratte come a via Nocera Umbra, Porta Pia, Conca d'Oro-Parco delle Valli, via Andrea Doria e viale delle Milizie. Mentre tra i lavori di prossimo avvio c'è la riqualificazione della ciclopedonale tra ponte di Mezzocammino e ponte della Magliana".

"Ringrazio l'assessora Ornella Segnalini e il Dilp per l'avvio di questi nuovi interventi - ha commentato il presidente del Municipio XV Daniele Torquati - attesi da tempo su un tratto di pista ciclabile sempre molto frequentato dai cittadini del Municipio XV e di tutta Roma. Grazie anche all'assessore municipale Marcello Ribera per il sopralluogo di questa mattina".



