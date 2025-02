6 Nazioni:Italia-Francia,al Foro Italico torna il Peroni Village

Dopo il successo della prima partita con oltre 60.000 spettatori e la vittoria dell'Italia sul Galles, Peroni Nastro Azzurro e la Federazione Italiana Rugby riaprono le porte del 'Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village' in occasione di uno dei match più attesi del torneo, ovvero Italia-Francia di domenica, sfida per la quale si prevede di nuovo, visti i dati di vendite dei biglietti, di nuovo un'affluenza superiore ai 60mila presenti.

Il Peroni Terzo Tempo Village riapre le sue porte per celebrare al meglio lo stile italiano, e al centro di questa esperienza ci sarà di nuovo The House of Peroni Nastro Azzurro, dove gli appassionati potranno immergersi in un esperienza di gusto e al cui interno sarà nuovamente allestita un'area dedicata alla federazione, con un'esposizione di cimeli storici per celebrare i 25 anni di partecipazione degli a al 6 Nazioni.

Ma soprattutto In questa giornata speciale, la Fir renderà omaggio a Sergio Parisse, storico capitano dell'Italia, con una cerimonia che precederà la partita. Il numero otto - che ha vestito la maglia azzurra 142 volte - riceverà il suo cap da Centurione dal presidente della Fir Andrea Duodo e saluterà il pubblico dal palco del villaggio alle 14.30 e poi riceverà la standing ovation dell'Olimpico prima del calcio d'inizio.

Dopo il match al Peroni Village ci sarà il concerto degli Eiffel 65, gruppo musicale italiano noto a livello internazionale per il loro successo mondiale "Blue (Da Ba Dee)".

Composta da Jeffrey Jey, cantante e Maurizio Lobina, tastierista e compositore, la band si sta facendo apprezzare con il suo stile 'eurodance'.



