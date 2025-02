Rapina in villa patron Mondo Convenienza, rubati soldi e Rolex

Rapina nella villa di Giovan Battista Carosi, patron della catena Mondo Convenienza. E' accaduto sabato sera a Civitavecchia quando una banda di sei uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono entrati nell'abitazione.

In casa c'era il proprietario con il cognato. Sotto la minaccia dell'arma, si sono fatti consegnare circa 50mila euro in contanti. Poi hanno smurato una cassaforte con dentro due Rolex d'oro e hanno portato via anche oggetti di valore e argenteria per un valore ancora da quantificare. I due uomini sono stati rinchiusi in una stanza. Sulla vicenda indaga la polizia.



