Rapina collanine a turista a Roma, arrestato grazie a un rider

Una turista statunitense è stata rapinata di due collanine d'oro che portava al collo mentre era ferma in piazza San Pantaleo, in centro, in attesa dell'arrivo di un taxi per poi raggiungere l'hotel dove alloggiava. E' accaduto la scorsa notte. Il responsabile, un giovane, subito dopo si è dileguato a piedi.

Si tratta di un cittadino macedone di 20 anni che è stato poi raggiunto e bloccato in piazza Navona, dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina grazie alle indicazioni di un rider, che aveva assistito all'accaduto e lo aveva seguito a distanza fornendone la posizione.

In seguito a una perquisizione i militari sono riusciti a recuperare e poi restituire la refurtiva alla vittima. Il 20enne è stato arrestato per rapina e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.



