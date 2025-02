Denuncia Pavoncello, a Parma scritte antisemite da tifosi Roma

"Vergognoso lo striscione esposto in Parma-Roma. Come romanista ebreo, sono profondamente offeso.

L'antisemitismo è una piaga che non ha posto nello #sport e nella nostra società. È il momento di condannare ogni forma di odio razziale". La denuncia, fatta con un post sul social X, è di Vittorio Pavoncello, presidente Federazione Italiana Maccabi, e si riferisce in realtà a uno sticker adesivo del tipo di quelli usati dagli artisti di street art, apparso al 'Tardini' su cui c'erano uno stemma della Lazio e la stella di David con la scritta "peggior nemico".

Il caso è simile a quando all'Olimpico, nel 2017, alcuni ultrà della Lazio avevano tappezzato la curva sud di stickers adesivi con il volto di Anna Frank vestita con la maglia della Roma. Lo scorso gennaio invece, in occasione del derby, nella capitale era apparso uno striscione con la scritta "Laziale ebreo" e due svastiche e, in risposta, un altro con la scritta "Antisemita rischi la vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA