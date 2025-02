Per gli appassionati di musica e arte arriva a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma, l'originale mostra 'Da Picasso A Warhol - Le Vinyl Cover dei Grandi Maestri', che le sale della Rocca Colonna ospitano dal 22 febbraio al 2 giugno. L'esposizione, a cura di Vincenzo e Giorgia Sanfo con la collaborazione di Alessandra Mammì, Red Ronnie e Sergio Secondiano Sacchi, riunisce le copertine di vinili realizzate dai più grandi artisti internazionali. "E' più di una mostra - commenta Riccardo Travaglini, sindaco di Castelnuovo di Porto - E' un tributo al dialogo stupefacente e fecondo tra arte e musica. Per questo siamo felicissimi che la Rocca Colonna faccia da palcoscenico a questa occasione unica per collezionisti e appassionati di arte".

In mostra oltre 150 cover d'artista realizzate da grandi maestri tra cui Pablo Picasso, Joan Mirò, Andy Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst, Miquel Barcelò, Antoni Tàpies, Keith Haring, e tra gli italiani Mimmo Paladino, Marco Lodola, Michelangelo Pistoletto, Francesco Clemente, Marco Nereo Rotelli, Ferruccio D'Angelo, Gilberto Zorio. Presenti anche grandi fotografi come Nobuyoshi Araki, Robert Mapplethorpe, Luigi Ghirri e importanti illustratori tra cui Guido Crepax e Milo Manara.

L'esposizione parte da Alex Steinweiss, il primo ad avere l'intuizione di inventare una grafica per le copertine musicali, e passa da Jean-Michel Basquiat da Jean Dubuffet a Joseph Beuys, attraverso tutta la storia dell'arte contemporanea. E' un viaggio in un mondo, quello delle copertine dei vinili, che dagli anni '40 a oggi ha rivoluzionato la grafica contemporanea e il modo di promuovere la musica. Nonostante le dimensioni ben definite e l'uso specifico, gli artisti hanno creato immagini che spesso hanno innescato autentiche rivoluzioni nel mondo creativo, come è successo, per esempio ad Andy Warhol che attraverso le cover musicali ha compreso la grande forza comunicativa della riproducibilità seriale di un'opera. Tra gli autori anche Salvador Dali e René Magritte, Jenny Saville, Victor Vasarely, fino a Ai Weiwei, Gilbert & George, Julian Schnabel e Robert Rauschenberg con la sua cover componibile pensata per l'album dei Talking Heads 'Speaking in Tongues'. Il percorso espositivo racconta, inoltre, di alcune importanti collaborazioni tra artisti e musicisti e cantanti come tra Lady Gaga e Jeff Koons, tra i Rolling Stones e Andy Warhol, e tra Bruce Springsteen e Annie Leibovitz.



