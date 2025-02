Autotrasportatori in piazza a Roma, 'rallentamenti sul Gra'

Manifestazione stamattina a Roma degli autotrasportatori, organizzata dalla sigla "Trasporto unito", per rivendicare i diritti del settore. La protesta, regolarmente preavvisata, si è articolata in tre diverse fasi che hanno visto prima il concentramento di 33 motrici in un'area di parcheggio in zona Saxa Rubra. Poi la partenza di cinque mezzi verso piazzale di Porta Pia dove hanno raggiunto simbolicamente la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Mentre gli altri si sono spostati alla volta del Palazzetto dello sport raggiunto dopo un "tragitto rallentato" che ha interessato in particolare il Grande raccordo anulare.

L'Anas, intorno alle 13, segnalava "traffico rallentato sul grande raccordo anulare per manifestazione autotrasportatori".

Ma il tutto condotto secondo quanto concordato.

Una manifestazione che si è svolta "senza criticità" ha sottolineato la Questura spiegando che è stato messo a punto un "piano sicurezza per bilanciare diritto a manifestare con esigenze viabilità ordinaria". In campo un dispositivo di sicurezza con l'impegno su strada di equipaggi della polizia stradale, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di contingenti della forza pubblica.

Monitorato già dalle prime ore del mattino l'arrivo delle motrici alle barriere autostradali di Roma nord e Roma est che sono state poi 'staffettate' fino a Saxa Rubra. "La manifestazione è stata condotta dai promotori nel pieno rispetto di quanto concordato" ha sottolineato la Questura.



