25enne morta a Roma: autopsia, nessun segno di violenza

Nessun segno di violenza o trauma e morte per arresto cardiocircolatorio. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi sul corpo di Camilla Sanvoisin, la venticinquenne trovata morta nei giorni scorsi a Roma per una presunta overdose.

L'esame autoptico è stato svolto all'Istituto di medicina legale dell'Università Cattolica diretto dal professor Antonio Oliva. Nel corso dell'attività sono stati effettuati i prelievi per gli esami tossicologici i cui risultati arriveranno entro i prossimi sessanta giorni.

Per questa vicenda la Procura ha avviato un fascicolo di indagine che vede iscritto nel registro il compagno della ragazza, Giacomo Celluprica, accusato del reato di morte come conseguenza di altro reato.



