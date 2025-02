Viterbo, a scuola di legalità con la polizia di stato

Si tratta di una serie di incontri nelle scuole medie del Viterbese ideato per educare alla legalità e al civismo i più giovani.

Il progetto, ideato dall'Associazione nazionale Polizia di Stato, nesce allo scopo di coltivare il senso della legalità nelle aule delle scuole dove si trovano i futuri cittadini della nazione.

A questo scopo la serie di incontri porta tra i banchi le varie specialità della polizia per farle conoscere e capire ai ragazzi. Un ciclo di questi incontri è organizzato dalla sezione Anps di Fabrica di Roma in provincia di Viterbo, ed è previsto per tutto il mese di febbraio nella Tuscia. Durante la prima lezione sono stati docenti per un giorno gli operatori della Polizia ferroviaria di Orte, uno degli scali ferroviari più importanti dell'alto Lazio. In uno dei prossimi è anche prevista la collaborazione della Polizia stradale, che insegnerà ai ragazzi quali sono le norme da rispettare alla guida per garantire la propria e altrui sicurezza.



