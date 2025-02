25enne morta a Roma, si indaga su chi ha ceduto droga

Si indaga per fare piena luce sulla morte di Camilla Sanvoisin, la figlia 25enne del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, trovata senza vita giovedì all'alba nell'appartamento del fidanzato alla Giustiniana. In particolare, gli investigatori sono al lavoro per risalire a chi ha ceduto la droga alla coppia. Il compagno, che ha dato l'allarme, avrebbe raccontato che ne avevano fatto uso prima di andare a dormire. Sequestrati i cellulari trovati in casa del 35enne, arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti.

Al momento l'ipotesi è di un decesso per overdose, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte della morte.



